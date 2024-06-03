Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları başlıyor. 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentte düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi ile de çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşa zengin içerikli kurslar sunuyor.

Bu kapsamda, yaz kursları için kayıt almaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları ile sanatseverlere eğitim verecek.

3 Haziran Pazartesi günü başlayacak Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlenirken, kurslar kapsamında çocuklar 9-15 yaş ve yetişkinler 16 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride eğitimler planlandı.

Sanat Akademisi Yaz Kursları’nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; yetişkinler 16 yaş ver üzeri kategorisinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt braşlarında eğitimlerle kültür sanat hizmeti sunuluyor.

Kursa kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı NO: 48 adresinden, 1 fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi teslim edilerek ve 300 TL kayıt ücreti ödenerek yapılabilecek.

Ayrıca sanatseverler Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek.