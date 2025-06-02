Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs 2025’te ihracatın yüzde 2,7, ithalatın yüzde 2,1 arttığını açıkladı. Dış ticaret açığı yatay seyrederken, cari dengedeki iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs 2025 dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen ihracatın yıllık yüzde 2,7 artış gösterdiğini belirten Şimşek, ithalatın ise yüzde 2,1 yükseldiğini duyurdu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen aya göre yatay seyrettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, “Hedefimiz, cari dengede sağladığımız iyileşmeyi yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir” diyerek, ekonomi politikalarında sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını vurguladı.