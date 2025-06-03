Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından “Tescillenen Lezzetleriyle Kayseri'nin Gurur Günü – Coğrafi İşaretler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni” Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin gastronomi alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serildiği törene Kayserili bürokrat ve iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, son 4 yılda 12 ürüne belge kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bununla da yetinmedik. Yerel zenginliklerimizi, AB nezdinde de koruma altına almaya dönük girişimlerimizi başlattık. İnşallah Kayseri Pastırmamızda AB tescilini yakında alacak, bu konuda resmi gazete yayını bekliyoruz. Bunun yanında sucuğumuz ve mantımızda da süreci başlattık yakında AB’de tescilleneceğini umuyoruz." dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), şehrin eşsiz mutfak mirasına sahip çıkan çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, tescil süreçlerini tamamladığı ürünleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Kabul Salonu’nda düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki tarihi buluşmaya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Kayseri Milletvekilleri, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Üniversite Rektörleri, Kayseri'nin Belediye ve Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Ankara’da görev yapan Kayserili bürokratlar yoğun katılım gösterdi.

KTO Başkanı Gülsoy: “Kayseri’nin Sofrası, Binlerce Yıllık Emeğin Mirasıdır”

Törenin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, törenin bir belge takdiminden çok daha fazlası olduğunu belirterek, “Bugün burada sadece tescil belgelerini almıyoruz, Kayseri'nin kültürel mirası ve gastronomi zenginliği bir kez daha tescilleniyor” dedi. Kayseri mutfağının binlerce yıllık bir geçmişe dayandığını hatırlatan Gülsoy, “Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek, dış pazarlara anlatamayız” diyerek yerel üretime ve marka bilincine vurgu yaptı.

“Dünyanın Cenneti Türkiye, Türkiye’nin Cenneti Kayseri. Biz Bu Sevdayla Çalışıyoruz.”

Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı eşsiz bir mutfağa sahip olduğunu belirten Gülsoy, “ Mantımızdan, yağlamasına, pastırmamızdan, pehlimize, nevzinemizden gilaborusuna kadar sofra kültürümüz çok özel lezzetlerle doludur. Gastronomi cenneti olan, turizm açısından zengin bir hazineye sahip olan şehrimizi tanıtmak adına Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapıyor, gayretle çalışıyoruz. Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye’nin cenneti Kayseri “ dedi.

“Coğrafi İşaretli Ürünler Zenginliğe Açılan Kapıdır”

Coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınma, ihracat ve istihdam açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Gülsoy, “Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız, Tüm bunları zenginliğe dönüştürmek de bizim elimizde.” diye konuştu.

Gülsoy, dünyada sağlıklı yaşama yönelik artan ilginin, coğrafi işaretli ve organik ürünlere olan talebi yükselttiğini ifade ederek, bu ürünlerin ekonomik değerinin sıradan muadillerine göre çok daha yüksek olduğunu, bunun da hem ihracat gelirini artırdığını hem de yerel istihdama katkı sunduğunu belirtti. Özellikle kadın girişimciliği ve kırsal kalkınma açısından coğrafi işaretlerin önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Başkan Gülsoy ayrıca, 2021-2025 yılları arasında Kayseri Ticaret Odası olarak 12 yeni ürün için coğrafi işaret tescili aldıklarını, böylece toplamda 15 tescilli ürünle şehrin mutfak zenginliğini koruma altına aldıklarını belirtti. Kayseri’nin 32 tescilli ürünle bu alanda öne çıktığını da vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun desteklerine ayrıca teşekkür eden Gülsoy, bu iş birliklerinin Kayseri’nin yöresel ürünlerini sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de tanınır hale getirdiğini ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası coğrafi işaretli ürünlerinin AB tescil süreciyle ilgili de bilgi veren Gülsoy, “Kayseri Pastırması için AB tescilinde sona geldik. Resmî gazete yayını bekleniyor. Sucuk ve mantımız için de başvurularımızı yaptık,” diyerek, Kayseri mutfağını dünya vitrinine taşımak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Konuşmasının sonunda coğrafi işaretin yalnızca bir belge değil, aynı zamanda bir kalkınma modeli olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, “Ürünlerin katma değere dönüşmesi için üreticilerden oda ve borsalara, yerel yönetimlerden devlet organlarına kadar herkese büyük sorumluluk düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız,” dedi.

Kayseri mutfağının binlerce yıllık kültürel birikimin ve ustalığın ürünü olduğunu söyleyen Gülsoy, bu zenginliği hem Türkiye’ye hem dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara ve coğrafi işaret süreçlerini yürüten KTO ekibine teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kayseri sahip çıkıyor, markalaşma da böyle başlar”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da KTO Başkanı Ömer Gülsoy’u ve ekibini çalışmalarından dolayı kutladı. “Odalar ne iş yapıyor diyenlere cevabım net: Odalar şehirlerin zenginliğine sahip çıkıyor. Daha ne yapsınlar?” ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın önemine de dikkat çekti.

Türkiye'de 1745 tescilli ürün olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı işlemler tamamlanırsa burada tescillenen ürün AB'de tescil olmuş olacak." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada ise, “TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün de memleketim Kayseri’nin eşsiz lezzetlerini tescilleyerek, ülkemizin kültürel ve ekonomik zenginliğine katkı sunan olan önemli bir törene şahitlik ettik. İlimizin tescilli toplam 32 ürünü var. Bu ürünlerimiz, artık sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin ortak hazinesi oldu. Kayseri Ticaret Odası, bu konuda güzel çalışmalara imza atıyor. Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı için Avrupa Birliği’ne coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı. Kayseri Pastırması konusunda yoğun çaba gösterdik. Kayseri Pastırması’nın AB’de tescil edildiği haberini en kısa sürede alacağız inşallah. Coğrafi işaretler, sadece bir ürünün menşeini değil, o ürünün ardındaki kültürü, emeği, ustalığı ve hikâyeyi korur. Bu emeğe sahip çıkan Kayseri Ticaret Odamızın Başkanı Ömer Gülsoy’u, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ı, Yönetim Kurullarını, Meclisleri ve çalışan kardeşlerimizi kutluyorum” ifadesini kullandı.

Elitaş: “Kayseri’yi lojistik bir merkez haline getireceğiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında ulaşım yatırımlarına ve gastronomi turizmine değindi. Kayseri’nin sadece mutfağıyla değil, stratejik projeleriyle de öne çıktığını belirten Elitaş, otoyol ve hızlı tren bağlantılarında gelinen noktayı anlattı. Elitaş, “Ticaretin yolu ulaşımdır. Hızlı tren ve otoyol projeleriyle Kayseri’yi lojistik bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi ve ulaşım projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Büyükkılıç: “Kayseri UNESCO yolunda ilerliyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağının sadece lezzet değil, aynı zamanda dostluk ve paylaşım kültürü olduğunu ifade ederek, şehrin gastronomi alanında attığı adımları aktardı. “UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında kalıcı olarak dahil olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyen Büyükkılıç, Kayseri’de kurulan Mutfak Sanatları Merkezi sayesinde turizmle gastronominin entegre edildiğini belirterek, “Artık randevusuz yer bulunamıyor” diyerek merkeze olan ilgiyi vurguladı.

Özdemir: “Her ürün, binlerce yıllık kültürün mirasıdır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, coğrafi işaretlerin yalnızca ekonomik değil, kültürel bir anlam taşıdığını belirtti. Tescil edilen ürünlerin Türk milletinin binlerce yıllık mirasının bugüne yansıması olduğunu söyledi. Özdemir, “Bugün dünyayı yöneten pek çok devletin geçmişi 300 yılı bulmazken, Kayseri mutfağı binlerce yıllık Türk kültürünün yansımasıdır” diye konuştu.

Arıkan: “Kayseri’nin bereketli toprağından sofralara uzanan hikâye”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmasında Kayseri mutfağının yalnızca bir damak zevki değil, aynı zamanda bir medeniyetin izdüşümü olduğunu belirtti. Tescilin yeterli olmadığını, bu ürünlerin artık uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak: “Türkiye, Çin’den sonra dünyada ikinci sırada”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye’nin coğrafi işaret tescilinde dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını ifade etti. “44 tescilli ve başvuru sürecindeki ürünle Kayseri bu alanda örnek illerden biri haline gelmiştir” diyen Durak, AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, Türkiye’nin ürünlerinin AB standartlarında markalaşması için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.

“Kayseri’nin Sofrası, Türkiye’nin Zenginliği”

Etkinlik boyunca vurgulanan ortak tema, Kayseri mutfağının sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası bir değer olduğuydu. Mantı, yağlama, pastırma, nevzine, gilaburu, sucuk içi, tandır böreği gibi ürünlerle Kayseri, gastronomi turizmi açısından güçlü bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından tescillenen Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Kurşun Aşı Çorbası, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı, Kayseri Çemeni, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Gül Baklavası, Kayseri Börek Aşı (böreaşı), Kayseri Sucuk İçi için belge takdimleri gerçekleştirildi..

Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, hem şehrin tanıtımı hem de yerel kalkınma adına önemli bir adım olarak kayda geçti