Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye duyulan yatırımcı güveniyle 2 milyar dolarlık tahvil ihracı ve Eximbank’ın 1 milyar dolarlık rekor sendikasyon kredisi sağlandığını duyurdu. Tahvile 2,5 kat talep geldi, kredi kadın girişimci ve yeşil ihracatçı KOBİ’lere destek olacak.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin dış finansmana erişiminin güçlü şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık finansman programı kapsamında 2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, ihraca, 2,5 katı aşan talep geldi.

EXİMBANK’TAN TARİHİ KREDİ

Bu arada Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini alarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak sağladı. Kaynağın özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ’ler ile yeşil ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kullanılacağı bildirildi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1925822621674885550

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize duyulan yatırımcı güveni, finansman programımızın başarısını gösteriyor. KOBİ’lerin desteklenmesiyle ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacağız” ifadelerini kullandı.