CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Yatağan Belediyesi’ne ait Millet Bahçesi’nin mazbata alınmadan Valiliğe devredilmesine tepki gösterdi. Kararı “siyasi rövanşizm” olarak nitelendiren Milletvekili Özcan, bahçenin halkın iradesine iade edilmesini talep etti.MUĞLA (İGFA)- Yatağan’da 2020’de açılan ve 2022’de Yatağan Belediyesi’ne devredilen Millet Bahçesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediyeden alınarak Muğla Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na devredildi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, bu karara sert tepki göstererek, uygulamanın siyasi rövanşizm ve partizan idare anlayışının bir örneği olduğunu belirtti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN HAKLI SORULAR

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, devir işleminin mazbatalarını almadan, 2 Nisan’da başlatıldığını sorgulayarak, “Bu devir için hangi gerekçeyle yazı yazdınız? AK Partili bir belediye olsaydı, bahçe yine alınır mıydı?” dedi. Milletvekili Özcan, Günay’ın bu sorularının haklılığına vurgu yaparak, kararın kamu yararına dayanmadığını savundu.

AK Partili Kadem Mete’nin, “Yatağan Belediyesi AK Parti’de olsaydı Millet Bahçesi elinden alınmazdı” sözlerini kayırmacılığın itirafı olarak nitelendiren Özcan, Mete’nin “AK Parti belediyeciliğinde usul ve kaidelere uyulurdu” ifadelerine de tepki gösterdi. Özcan, “AKP’li Dalaman Belediyesi’nin kaçak yapılarla milyonlarca lirayı heba etmesi mi usule uygunluk?” diye sordu.

“MİLLETİN BAHÇESİ HALKA İADE EDİLSİN”

CHP'li Özcan, “Milletin bahçesi yalnızca iktidara yakın belediyelere mi ait? Kamu kaynakları, seçmenin tercihini cezalandırma aracı mı? Hizmetin niteliği partiye göre mi değerlendiriliyor?” sorularını yönelterek, kamu mallarının halkın ortak varlığı olduğunu vurguladı. Özcan, Yatağan’daki Millet Bahçesi'nin derhal halkın seçtiği Yatağan Belediyesi’ne iade edilmesi gerektiğini, bu emanetin partizanlıkla gasp edilmesine sessiz kalmayacağını söyledi.