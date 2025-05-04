Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'te gençlerle buluştu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın stantlarını gezdi.KKTC (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığının da paydaşı olduğu TEKNOFEST hakkında, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini KKTC'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Mayıs ayı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "MEB Yapay Zekâ Politika Belgesi"nin yayımlanacağını dile getiren Bakan Tekin, "Haziran ayı içinde de biz Londra'dakiyle rekabet edebilecek düzeyde bir eğitim teknolojileri zirvesi organize ettik. Oraya dünyanın birçok ülkesinden eğitim teknolojisiyle ilgilenen firmalar, kamu kurumları gelecekler. Bakanlıkları gelecek, stantlar açacaklar. Dünyada bu konuda ürettiği uygulamalarla popüler olmuş, katkı sağlamış misafirlerimiz olacak. Burada da Bakanlığın kendi uygulamaları ile ilgili hem yapay zekâ hem de teknolojilerin kullanılması ile ilgili atılan adımları görebilirsiniz." diye konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığının yoğun ilgi gören stantlarını dolaşan Bakan Tekin, burada öğrencilerle sohbet etti.

Tekin, yürütülen projelerle ilgili bilgi alarak öğrencilere başarılar diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.