Ulusal ve uluslararası projelerle il ve ülke tanıtımında önemli rol üstlenen Kocaeli İtfaiyesi, “Ağır Arama Kurtarma Ekibine” tahkimat ve iple erişim eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi, bünyesinde bulunan “Ağır Arama Kurtarma Ekibine” tahkimat ve iple erişim eğitimi verdi.

Gerçekleştirdiği müdahale, eğitim ve denetim hizmetleri ile vatandaşın 7/24 yanında olan Kocaeli İtfaiyesi, olası afetlere hazırlık ve personelin teknik becerilerini diri tutmak amacıyla kurum içi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ağır Arama Kurtarma Ekibi, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri tarafından tahkimat ve iple erişim eğitimi aldı.

KENTSEL ARAMA KURTARMA

Tahkimat eğitiminde kentsel arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler ile kişisel koruyucu donanımların kullanımı, enkazdan güvenli ve tahliye prosedürleri, temiz kapak açma ile kırıcı ve delicilerle betonda geçit açma, enkaz içerisinde göçük önleyici sistem kurulması gibi eğitimler verildi. Eğitimlerde olası deprem ve afetlerde enkaz içerisinde kurulması gereken sistem uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin diğer bölümünde iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar detaylı bir şekilde gösterildi. İple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde Kocaeli İtfaiyesi, olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesini hedefliyor.