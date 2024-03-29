Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'taki programı kapsamında Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karşıyaka İlkokulu ve Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'taki programı kapsamında bugün ilk olarak Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, öğretmenlerle de istişarede bulunarak öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Bakan Tekin daha sonra Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulun atölyelerini gezen Bakan Tekin, sonrasında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Bakan Tekin daha sonra Karşıyaka İlkokulunu ziyaret etti. Öncelikle sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, ardından öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya geldi.

Bakan Tekin'in Tokat'taki son adresi ise Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi oldu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle görüştü.

Öğretmenler odasında da eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinledi.