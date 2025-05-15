SASKİ, Alifuatpaşa ve Tepecikler mahallelerinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında bölgenin içme suyu hattı yenileniyor. Çalışmayla 2 bin 500 metrelik hatta su kayıpları önlenirken aynı zamanda kaliteli içme suyu abonelere kesintisiz şekilde ulaştırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarının gelmesi ile birlikte altyapı yatırımlarına hız kazandırdı.

Geyve Alifuatpaşa ve Tepecikler mahallelerinde devam eden çalışma ile bölgenin 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

Yenileme çalışmaları ile özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilirken aynı zamanda suyun bir damlasının dahi israf olması önlenecek.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan projenin ilerleyişini sahada inceledi. Genel Müdür Turan’a bölge sakinleri ve muhtarlareşlik etti. Geyve heyeti çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ziyaret esnasında dile getirdi.Turan, 15 milyon lira maliyetindeki projenin tamamıyla öz kaynaklarla yapıldığını ifade ederek, "Çalışmalarımız tamamlandığında abonelerimize kaliteli içme suyunu güçlü altyapıyla kesintisiz bir şekilde ulaştıracağız” dedi.