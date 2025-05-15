Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında düzenlenen söyleşide, eczacılığın toplum sağlığındaki yeri ve önemine vurgu yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Programa, Bursa Eczacı Odası üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Öğrenilmiş Çaresizlik ve Görünmeyen Beyin” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sağlık alanında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, eczacılığın toplum sağlığında yeri ve önemi ele alındı. Prof. Dr. Uzbay ise söyleşisinde, “öğrenilmiş çaresizlik” kavramını bilimsel temeller üzerinden anlattı. Prof. Dr. Uzbay, günlük hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda insanların yaşadığı çaresizlik hissinin nedenleri ve bu durumlardan çıkış yolları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.