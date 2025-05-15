Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2022 yılında Konya’nın otogar işletmeciliğinde pilot il olarak belirlenmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ilçe terminallerinin de standardını yükseltti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminal standartlarını ilçe otogarlarına da taşıyarak Türkiye genelinde örnek bir başarıya imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılında Konya’nın otogar işletmeciliğinde pilot il olarak seçilmesiyle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Ereğli, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay ve Kulu terminallerinin standardını yükseltti.

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışma sonucunda ilçelerdeki terminaller yangın yönetmeliğine uygun hale getirilerek ruhsatları yenilendi ve yapılan denetimlerin ardından T1 yetki belgesi almaya hak kazandı. Böylece Konya Otogarı, 12 adet T1 yetki belgesi ile Türkiye’nin en fazla belgeye sahip otogar işletmesi oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Furkan Kuşdemir’e yetki belgelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Kemal Yılmaz teslim etti. Kuşdermir yaptığı konuşmada, “Hayat Ulaşınca Başlar mottosuyla çalışan Konya Otogarımız, önemli bir kavşak noktasında olması sebebiyle yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak yeridir. Bu nedenle verdiğimiz hizmetin kalitesine büyük önem veriyoruz. İlçe otogarlarımızı da bu vizyonla yenileyerek T1 belgelerini kazandırdık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Yılmaz ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin terminal işletmeciliği ve ulaşım planlamasında ortaya koyduğu örnek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

KONYA OTOGARI YOLCULARINA YENİLİKÇİ HİZMETLER SUNUYOR

Konya Otogarı’nda hızlı geçiş sistemleri, Sıfır Atık uygulamaları, ücretsiz WC, telefon şarj istasyonları, Wi-Fi, yük taşıma araçları, kısa süreli ücretsiz otopark, emanet hizmeti gibi birçok yenilikçi hizmet yolcuların kullanımına sunuluyor.

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınan müşteri memnuniyeti ve kalite yönetim sistemi belgeleri ile Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan alınan sertifikalar da Konya Otogarı’nın yüksek standartlarını belgeliyor.