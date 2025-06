İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğine dikkat çekerek, “Trafik kurallarına uyalım, bayramlar sevdiklerimizi ayırmak için değil, kavuşturmak içindir” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarına karşı vatandaşları uyardı.

Geçen yıl karayollarında yaşanan trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, bu sayının sadece bir istatistik olmadığını, her bir kaybın bir yuvayı yıktığını, sevdiklerini yasa boğduğunu ifade ederek, “Her kayıp, telafisi imkânsız bir veda demek” diyerek acının boyutunuvurguladı.

“YOLUN SONU BAYRAM OLSUN”Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir… pic.twitter.com/As8SJh0aKu— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025