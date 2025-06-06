Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kızılseki Mahallesi’nde 110 modern köy evini tamamlayarak depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturdu. Bakan Murat Kurum, “Yıl sonuna kadar tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak” dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş’ta köy evi inşaatlarını hızla sürdürüyor.

Onikişubat ilçesi Kızılseki Mahallesi’nde, 121 dönüm alanda Sır Barajı manzarasına sahip 3 farklı tipte 110 modern köy evi tamamlandı. Depremzede vatandaşlar, yeni evlerine taşınmaya başladı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1930904904844890552

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kızılseki Mahallesi’nden görüntüleri paylaşarak, depremzede Adem Akpınar’ın “Devletim çifte bayram yaşattı” sözlerini alıntıladı.

Bakan Kurum, “Milletimiz yuvalarına kavuştu ya, bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak” ifadeleriyle, depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşmasının mutluluğunu vurguladı.