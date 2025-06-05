İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tuğçe Curca’nın 2021’de aşırı hız nedeniyle geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını hatırlatarak, trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. 2024’te 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını ya da engelli kaldığını belirtti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, trafik kazalarının yıkıcı sonuçlarına dikkat çekti.

20 Kasım 2021’de evine dönerken aşırı hız yapan Tuğçe Curca’nın geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Tuğçe kardeşimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını veya engelli kaldığını vurguladı.

Tuğçe Curca kardeşimiz, 20 Kasım 2021 tarihinde, evine dönerken trafikte aşırı hız yaptı. Ve maalesef geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. 385 bin 117 vatandaşımız… pic.twitter.com/KGDHHNtjk9— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025

Kazaların en büyük nedeninin aşırı hız olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur” uyarısında bulundu.

Vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağıran Bakan Yerlikaya, “Lütfen, aşırı hız yapmayalım” diyerek mesajını tamamladı.