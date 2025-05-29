Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç Nesil Çalışma Grubu, 4. Geleneksel Yaza Merhaba Partisi’ni düzenledi.BURSA (İGFA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren Genç Nesil Çalışma Grubu’nun düzenlediği 4. Geleneksel Yaza Merhaba Partisi’nde şarkıcı Burak Şenöz sahne aldı.

Türkiye ekonomisi için milyarlarca dolar katma değer üreten Balkan ve Rumeli kökenli iş insanlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren BALKANTÜRKSİAD’ın Genç Nesil üyeleri tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Yaza Merhaba Partisi’nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Birbirinden eğlenceli şarkılarıyla geceye damga vuran şarkıcı Burak Şenöz dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Elatek Kauçuk ve Elektroteks firmalarının ana sponsorluğunda, Siesta Balkanpark’ta gerçekleşen organizasyona BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve eşi Zeynep İskenderoğlu, geçmiş dönem BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve eşi Cemile Şakir’in yanı sıra derneğin yönetim kurulundan ve üyelerden çok sayıda kişi katıldı.

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, "Genç Nesil Çalışma Grubumuzun yeni Başkanı Ebrunur Akkoç, göreve başlar başlamaz güzel bir etkinlik düzenlemek üzere yola koyuldu ve nihayetinde bu gece bu güzel organizasyonu alınlarının akıyla gerçekleştirdiler. Bu geceye katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum’’ şeklinde konuştu.

İş dünyasının dinamiklerini Balkan kültürü ve sıcaklığıyla buluşturan bir topluluğun üyeleri olduğunun altını çizen BALKANTÜRKSİAD Genç Nesil Çalışma Grubu Başkanı Ebrunur Akkoç ise, ‘’BALKANTÜRKSİAD bu gönül bağını iş dünyasına taşıyarak sadece bir dernek değil bir vizyon haline geldi. Dayanışmamızı her ortamda pekiştirdikçe Balkanlar’dan Bursa’ya uzanan bu gönül hattı daha da güçlenecektir. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ana sponsorları Elatek Kauçuk’tan Hüseyin Değirmencioğlu ve Elektroteks firmasından Osman Güler’e, gümüş sponsorlar; Downtown İskender’den İskender İskenderoğlu’na, En Mimarlık’tan Ebrunur Akkoç’a, Hisar Reklam’dan Erhan Altun’a, Pamirol Sigorta’dan Ender Pamirol’a, Prusa’dan Özgür Büyükdere’ye, Digitorium’dan Samet Cebel’e, Resital Gayrimenkul İnci’den Furkan Aktaş’a, Balkan Medya’dan Hasan Balkan’a, Norkven’den Meltem Yıldız’a, Massachi Mobilya’dan Esra İşbaşaran’a, Provey Gayrimenkul’den Ahmet Temiz’e ve Archegül Mimarlık’tan Ayşegül Gürses’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından sahne alan Burak Şenöz gece boyunca birbirinden güzel şarkıları seyircilerle birlikte söyledi. Ayrıca programda gerçekleştirilen çekilişle BALKANTÜRKSİAD üyelerine çeşitli hediyeler verildi.