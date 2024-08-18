Bolşoy ve Mariinsky balenin baş balerinleri ve baş solistlerinin yer aldığı gala gösterisi, 24 ve 25 Ağustos’ta projeSahne’nin organizasyonuyla Bodrum Kale Kuzey Hendeği sahnesinde yer alacak.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’da yaz bitmeden yıldız kayması görebilmek mümkün olacak

Gala gecesi programında Don Kişot Pas de Deux, Romeo ve Juliet ve Spartacus balelerinden adagio, Saint-Saëns’ın Kuğu/Swan gibi klasik eserlerden bölümlerin yanı sıra, Yuri Possokhov ve Jean-Christophe Maillot gibi önemli koreografların çağdaş eserlerinden düetler de yer alacak.

Bolşoy Tiyatrosu'nun sanatçıları arasında baş balerinlerden, ‘People's Artist of Russia’ ödüllü Ekaterina Krysanova, Kristina Kretova, Margarita Schrainer ve Anastasia Stashkevich’in yanı sıra, baş dansçılar ‘Honored Artist of Russia’ ödüllü Vladislav Lantratov, Igor Tsvirko ve Dmitry Smilevsky ve baş solist dansçılar yer alırken, Mariinsky Tiyatrosu’nu temsil edenler arasında baş balerinlerden ‘Honored Artist of Russia’ ödüllü Ekaterina Kondaurova ve Nadezhda Batoeva ile baş solist Konstantin Zverev ve Philipp Stepin yer alacak.