Bu hafta sinemaseverleri, korkudan animasyona aksiyondan komediye farklı türlerde birçok filmin vizyona gireceği heyecan dolu bir hafta bekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra tekrar vizyona girecek Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) ile vizyonun yeni filmleri Şafağa Kadar (Until Dawn), Kayıp Dünya (In the Lost Lands), Asil Prenses (The Proud Princess), İçimdeki Mutluluk, Pink Floyd: Live at Pompeii, Öldürdüğün Şeyler, filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Paul W.S. Anderson’un üstlendiği aksiyon filmi Kayıp Dünya (In the Lost Lands), kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için bilinmeyen topraklara giden bir büyücünün hikayesini konu ediniyor. Kötü şöhretli büyücü Gray Alys, kraliçesi tarafından sözde "Kayıp Topraklar"a gönderilir. Burada büyülü numaralar çantasına yeni bir yetenek eklemesi ve kendini bir kurt adama nasıl dönüştüreceğini öğrenmesi gerekmektedir. Ama bu hedefe giden yol, zorlu ve hayati tehlike arz eden bir sınavdan ve birbiri ardına gelen önemli kararlardan oluşur…

Efsane Star Wars serisinin yapım sırasına göre altıncı filmi, hikâyenin kronolojik sıralamasına göre üçüncü filmi olan Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith), klon savaşlarından üç sene sonrasını konu ediniyor. Jedi'ler fazlasıyla uzayan savaştan dolayı oldukça yorgundur. Asıl sorun ise savaşı bahane göstererek demokrasiyi göz ardı eden şansölyenin gizli planlarıdır. Palpatine'i rehin alarak kaçmaya koyulan Grevious, Obi-Wan Kenobi ve genç Anakin Skywalker tarafından takip edilecektir. Obi-Wan yeni bir tehlike sezer, bu esnada Anakin kötü tarafın etkisinde kalmaya başlamıştır...

David F. Sandberg yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın korku filmlerinden Şafağa Kadar (Until Dawn), zaman döngüsü teması etrafında şekillenen bir hikayeyi konu ediniyor. Film, Clover isimli genç bir kadının kaybolan kız kardeşinin izini sürmek üzere arkadaşlarıyla birlikte ıssız bir vadiye gitmesiyle başlıyor. Terk edilmiş bir ziyaretçi merkezinde karşılaştıkları maskeli bir katille başlayan kâbus, zamanın tekrar eden yapısıyla daha da karanlık bir hal alıyor. Umutlar tükenirken, grup bir şey fark eder; ölebilecekleri sınırlı sayıda yol vardır ve kaçmanın tek yolu, şafak vaktine kadar hayatta kalmaktır…

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Asil Prenses (The Proud Princess), prensesin kalbini kazanmak için bahçıvan kılığına giren bir kralın hikayesini konu ediniyor. Genç ve yakışıklı Kral Benjamin'in eş bulma zamanı gelmiştir. Güzel prenses Carolina'nın portresi kendisine sunulduğunda o kadar büyülenir ki karşılığında ona portresini gönderir. Ancak gururlu prenses Carolina onu reddeder. Kral Benjamin onu kazanmaya karar verir ve bahçıvan kılığına girerek şatosunda çalışmaya başlar.

Haftanın komedi filmlerinden İçimdeki Mutluluk, doktordan aldıkları kötü bir haberle hayatları bambaşka bir hal alan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Ahmed’in hayatı eşi Eman'ın doktorundan kötü bir haber almalarıyla bambaşka bir hal alır. Eman yokluğunda kızlarının anne figüründen mahrum kalmasını istemez ve eşini en yakın arkadaşı Fawzeya ile evlenmeye zorlar. Ahmed ve Fawzeya, evlendikten sonra yavaş yavaş birbirlerine alışmaya başlarken, Eman kendisine konulan teşhiste bir hata olduğunu öğrenir. Bu durum bir dizi birbirinden komik olayın yaşanmasına neden olur.

Sevilen grup Pink Floyd’un konser görüntülerinden oluşan Pink Floyd: Live at Pompeii, 1972 yılında Pink Floyd'un Pompeii’deki antik Roma Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konseri gözler önüne seriyor. Film yalnızca “Echoes” ve “One of These Days” gibi unutulmaz canlı performansları yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda büyüleyici kamera arkası bilgileri de sunuyor.

Başrollerini Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü’nün oluşturduğu Öldürdüğün Şeyler, hasta annesinin gizemli ölümünün peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Hasta annesinin şüpheli ölümünün peşini bırakmayan Ali, esrarengiz bahçıvanını babasına karşı soğukkanlı bir intikam eylemi gerçekleştirmeye ikna eder. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali, yaptığının doğru olup olmadığı konusunda şüphe duymaya başlar.