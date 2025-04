485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında, Halk Dansları Gala Gecesi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Bu yıl 485.’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle Manisa’yı adeta karnaval yerine dönüştürdü. Şehirde renkli görüntülere sahne olan Halk Dansları Gala Gecesi’ne halk büyük ilgili gösterdi. 12 farklı ülkeden gelen ekipler, sergiledikleri gösterilerle izleyicileri büyüledi. Sahnedeki performanslar büyük alkış alırken dansçıların yöresel kıyafetleri de geceye ayrı bir renk kattı. Gecenin finalinde ise sevilen Radyo Programcısı, DJ Nihat Sırdar sahne aldı. Sırdar, nostalji dolu bir atmosferde 90’lı yılların unutulmaz şarkılarını Manisalılar ile birlikte seslendirdi.

“MANİSA’NIN KÜLTÜR ELÇİLERİ OLUN”

Manisalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bugün 12 farklı ülkeden gelen 370 arkadaşımızı keyifle izledik. Can Azerbaycan, Bulgaristan, Polonya ve Endonezya gibi ülkelerden kalkıp Manisa Mesir Macunu Festivali’ne gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan 370 arkadaşımızdan, memleketlerine döndüklerinde Manisa’nın birer kültür elçisi olmalarını istiyorum. Çünkü sizler sayesinde artık Manisa’m bir başka güzel. Manisa, festivalleriyle, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla ülkenin her yerinde anılan bir kent haline geldi. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Nihat Sırdar, 90’ları bizlere yaşatacak. Bana herkes ‘Genç Başkan’ diyor, ama Nihat Sırdar’ın çaldığı her parçayı biliyorum. Demek ki ben de biraz yaşlanmışım. Bu nedenle yüzünüzden gülücükler asla eksik olmasın. Manisa gülen insanların, mutlu insanların kenti olsun. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

“500 YILLIK GELENEK BİR ÜST BASAMAĞA TAŞINDI”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise “Festivalimize yurt dışından gelen çok kıymetli halk dansları topluluklarının gösterilerini izledik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Birazdan da 90’lar kafasıyla bizi geçmişe götürecek Nihat Sırdar’la bu coşkuyu yaşayacağız. 500 yıllık bir geleneği bir üst basamağa taşıdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Halk Dansları Toplulukları sorumlusu Göksel Yiğit ve sevilen Radyo Programcısı, DJ Nihat Sırdar’a çiçek ve hediye takdim etti.