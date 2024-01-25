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MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde mevcut içme suyu deposunun kapasitesi artırmak amacıyla 25 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden daha verimli içme suyu ulaşması sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'ne mevcut içme suyu deposunun kapasitesini artırmak amacıyla 25 metreküplük prefabrik içme suyu deposu montajı yapıldı. Mevcut sondaja bağlantısı yapılacak olan prefabrik depo ile bölgeye daha sağlıklı bir sistem üzerinden daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlanacak.

“BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ’NİN HİZMETLERİNDEN MEMNUNUM”

Mahalle muhtarı Ömür Ertürk, “Mahallemize ulaşan içme suyunun daha verimli olması ve mevcut deponun içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla 25 metreküplük prefabrik depo montajı yapıldı. Bağlantıları yapıldıktan sonra daha randımanlı su gelecek. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden memnunum. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.