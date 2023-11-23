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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kız Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini ve tavsiyelerini gençlerle paylaştı. Başkan Aktaş, “Sosyal mecralarda size gösterilen hayatların büyük çoğunluğu gerçeği yansıtmıyor. Bunların etkisinde kalmanız size her yönden zarar getirir, sizi kendinize yabancılaştırır” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kız Lisesi’nde düzenlenen programa katıldı. Bursa Kız Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenler günü arifesinde gençlerle ve öğretmenlerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Salonda son sınıf öğrenciler çoğunlukta. Muhakkak bir hedef belirleyin. Ufkunuzu geniş tutun. Hangi mesleği seçerseniz seçin en iyisini yapmaya hazırlanın. Eğer inanırsanız yapamayacağınız, başaramayacağınız şey yok. Üniversite sınavı elbette önemli. Ama hayata dair tecrübe paylaşımları da mutlaka size olumlu tesir edip, bakış açınızı değiştirecek, geliştirecek. Hatta tatillerde veya boşluklarınızda hayata da karışmayı ihmal etmeyin. Eğitimden sonra karşılaşacağınız hayata da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Özellikle yabancı dil konusunu önemseyin. Günümüzde ikinci, üçüncü bir yabancı dili dahi şart koşuyor firmalar. Dil öğrenimini asla geri plana atmayın” dedi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Sosyal medya kullanımına da değinen Başkan Aktaş, “Sosyal mecralarda size gösterilen hayatların büyük çoğunluğu gerçeği yansıtmıyor. Bunların etkisinde kalmanız size her yönden zarar getirir, sizi kendinize yabancılaştırır. Ailenizin sizden beklentisi iyi bir eğitim sonrası iyi bir kariyer sahibi olmanız. Türkiye’de gençlerin sosyal medya kullanım oranı günlük ortalama 7,5 saat. Sizler de kullanımlarınızı kısıtlayarak kitap okumaya, ders çalışmaya, yabancı dil eğitiminize ayırdığınız zamanı arttırabilirsiniz” diye konuştu.

Gençlik Kulübü uygulamasını hatırlatıp, gençlerden oradaki fırsatları takip etmelerini isteyen Başkan Aktaş, BURSKOOP uygulamasının da gençler için önemli bir fırsat olduğuna değindi.

Okul Müdürü Seher Yıldız, programa katılımlarından ötürü Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Söyleşi sonunda gençlerin sorularını yanıtsız bırakmayan Başkan Aktaş, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çiçek takdim ederken gençlere de çeşitli hediyeler dağıttı.