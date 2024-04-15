Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayırlı olsun ziyaretinde Sapanca ve Serdivanlı muhtarları ağırlayarak, "Muhtarlarımız mahallelerimizde hizmet için gören gözümüz, duyan kulağımızdır. Bu şehre birlikte hizmet edeceğiz" vurgusu yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ile Serdivan ve Sapancalı muhtarları konuk etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlara teşekkür eden Alemdar, birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Muhtarları makamında ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar, muhtarların her mahallede, sokakta 1 milyon vatandaşa hizmet yolunda kendilerinin en önemli paydaşları olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“EN GÜZEL HİZMETLER İSTİŞAREYLE ORTAYA ÇIKACAK”

Alemdar, "Mahallelerdeki muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. İnşallah hem şehrimize hem de ilçelerimize hayırlı hizmetleri sizlerle istişare yaparak ortaya çıkaracağız. Gören gözümüz, duyan kulağımız olan muhtarlarımız şehri yönetenler ve halkımız için çok kıymetli ve önemlidir. Sizlerle birlikte en güzel hizmetleri birliktelik şuuruyla, birbirimizden güç alarak ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle yeni seçilen ve görevine devam eden muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum " dedi.

MUHTARLARDAN TEBRİK

Muhtarlar derneği başkanları ve muhtarlar da Alemdar'a yeni görevlerinde başarılar dileyerek Sakarya için hizmetle dolu geçen bir dönem olması temennilerini iletti.