Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Hendek 8. Olağan Kongresine katılarak partililerle buluştu. Kongre öncesi ilçede vatandaşlarla bir araya gelen, hasret gideren Alemdar talepleri dinledi, Hendek’i konuştu.SAKARYA (İGFA) - Kongreye ayrıca Kocaeli Milletvekili ve İl Seçim Koordinasyon Başkanı Mehmet Ali Okur, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İncive Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları,ilçe başkanları, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Recep Yıldırım, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle başkanları, muhtarlar, partililer ve basın mensupları katıldı.

“Kongreler bizler için düğün günleridir”

Başkan Alemdar, Büyükşehir olarak tüm imkânları Hendekliler için seferber edeceklerini ve teşkilatlarla her bir Hendekli vatandaşın yanına olacaklarını ifade ederek, “Kongre günleri bizim için düğündür” vurgusu yaptı. Alemdar, Hendek’te hizmet yarışını daime sürdüreceklerini ve ilçede dostluğu, kardeşliği pekiştireceklerini ifade etti.

Hizmet ve eser siyasetimiz devam edecek

Başkan Yusuf Alemdar, “Hendek her zaman olduğu gibi bugün de coşkulu. Siyaset; milletimize ve memleketimize hizmet yoludur. Milletimize, memleketimize hizmetin sınırı, sonu yoktur. Biz her birimiz hizmet aşkıyla yola dökülmüş, davamızın peşinde olanlarız. Kongrelerimiz bizim düğünümüz, bayramımız. Yeniden heyecanımızı, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirme günüdür. Hendek teşkilatlarımız bugün de davasının peşinde. Var gücümüzle her zaman Hendekli kardeşlerimizin yanında olacağız. Tüm imkânlarımızla Hendek’e hizmet edecek, hizmet ve eser siyasetini daima sürdüreceğiz” dedi.

Coşku ve heyecan

AK Parti MKYK üyesi ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur, “Bugün, burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda demokrasimizin en güzel şölenlerinden birine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu özel gün, coşku, heyecan ve birlik içinde gerçekleşecek inşallah. Siyasi partiler, demokratik sistemin temel taşlarıdır; toplumun enerji kaynağı ve gelişimin öncüleridir.”

İnsanlığın huzuru ve refahı

AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, “Birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi bu toplantıda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yolumuz uzun ve çetin olabilir, ama şunu unutmayalım ki bizim yürüdüğümüz yol, hakikatin yoludur. Bu yol, adaletin ve merhametin rehberliğinde ilerleyen, insanlığa umut taşıyan bir yoldur.Umutlarımızın yeşermesi, karanlıkların aydınlığa dönüşmesi için gayret edeceğiz. Çünkü bizler, sadece kendi mutluluğumuz için değil, tüm insanlığın huzur ve refahı için çabalayan bir milletin evlatlarıyız” dedi.

“Hendek için birlik ve beraberlik çok önemli”

AK Parti Milletvekili Ali İnci, “Kongrelerimiz bir yenilenme sürecidir. Hendek’i daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik çok önemli. Biz Ankara’da milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanımızla, genel başkan yardımcımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla sadece Hendek için değil tüm Sakarya için hizmet getirmenin peşindeyiz. Hendek’i biz sizlerle beraber yaptık. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun”

“AK Parti dünyanın en güçlü siyasi hareketidir”

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “AK Parti’mizin her kongresi, sadece bir teşkilat toplantısı değil, aynı zamanda milletimizle olan ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz, kardeşlik bağımızı kuvvetlendirdiğimiz, davamıza olan inancımızı tazelediğimiz birer milattır. Bizler siyaseti, milletimize hizmet etmenin, ülkemizi daha ileriye taşımanın bir aracı olarak gördük. Bugün geldiğimiz noktada, AK Parti, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güçlü siyasi hareketlerinden biri haline gelmiştir.”

“Büyük ve güçlü Türkiye’yi hedefliyoruz”

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Son kongremiz ve genel kurulumuza gelmiş bulunuyoruz. Yaptığımız her şeyin arkasında dimdik durarak, bir adım daha ileriye gideceğiz. 2028'de yeni kadrolarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde ne yapacağımızı biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak büyük Türkiye’yi kuracağız. Elhamdülillah, Hendek'te olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde, dostluk ve kardeşlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Hendek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz”

AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, “Hendek için, halkımız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Yerel seçimlere 43 gün kala göreve geldik ve çalışmalarımıza büyük bir özveriyle başladık. O günden bugüne, teşkilatımızı adeta bir aile gibi bir arada tutarak, gecemizi gündüzümüze katarak güzel bir seçim süreci yürüttük. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yönetim kurulumuzla omuz omuza, Hendek’in her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik ve çözümler ürettik” dedi.

“AK Parti’nin ruhunda hizmet, azim, vizyon vardır”

AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adayı Recep Yarıcı, “Bugün burada bir kez daha AK Parti ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde, partimizi ve ilçemizi daha ileriye taşımak için bir araya geldik. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti’nin ruhunda hizmet, azim ve güçlü bir vizyon vardır. Bizler bu bayrağı daha da yukarılara taşımak, Hendek’imize yenilik, enerji ve gelişim katmak için var gücümüzle çalışacağız.”

Konuşmaların ardından kongrede oylama işlemine geçildi.