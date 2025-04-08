Konya Tarım Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılımı ile açıldı. Konya Tarım Fuarı’nın 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilcisini ağırlayarak, tarımın geleceğine yön çizme misyonunu sürdürdüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’dan ve Konya dışından tüm çiftçileri fuara davet etti.

KONYA (İGFA) - Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşen açılışa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en yoğun günlerini yaşadığını belirterek, Konya Tarım Fuarlarının bugüne kadar 100 binlerce insanı misafir ettiğini kaydetti.

Bu yıl da çok yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Tarım ve Orman Bakanı’mızın katılımıyla açılışımızı gerçekleştirdik. Konya Tarım Fuarı, 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilcisini ağırlayarak, tarımın geleceğine yön çizme misyonunu sürdürüyor. Özellikle Afrika ülkelerinden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi düzeyinde ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı yoğun bir açılış programı oldu. Stantları ziyaret ediyoruz. Görüyoruz ki Konyalı sanayiciler çok önemli işler yapıyor. Ben tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya, tarımın başkenti. Çatalhöyük’ten itibaren üretim yapan bu şehirde aynı zamanda tarımsal makinelerle de sanayimizin başlangıcını gerçekleştirdik. Aslında bereketin olduğu her yerde tarım var. Bu yıl çiftçilerimiz için de son yağışlarla birlikte bol bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Konya Tarım Fuarı tüm güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Hem Konya’mızdan hem de bölgemizdeki tüm çiftçilerimizi Konya Tarım Fuarı’ndaki stantlara bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİME CİDDİ DESTEK VERİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi en önemli hedeflerinden birisinin kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu manada Tarım Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde hem bitkisel hem de hayvansal üretime ciddi destekler veriyoruz. İnşallah tarımın geleceğinin konuşulduğu bu fuar Konya’mız için yeni bir kapının açılmasına vesile olacak. Konya’mızın tüm projelerinde desteğini esirgemeyen, her fırsatta Konya’mızı ziyaret eden, bugün de açılışta bizleri onurlandıran değerli Tarım Bakanımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tarımın kalbinin attığı Konya Tarım Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“KONYA TARIM FUARI UZUN YILLARDIR SEKTÖRE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Tarım Fuarı’nın ülke için önemli bir değer olduğunu belirtti. Konya'nın sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, “Bu fuar sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarım alanında bütün gelişmelerin bir arada görülmesini sağlayacak önemli bir platform" ifadelerini kullandı.

Konya Tarım Fuarı'nın uzun yıllardır sektöre önemli katkılarda bulunduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Konya Tarım Fuarı, üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ülkemizi tarımda söz sahibi yapmak için çalışmalara devam eden bütün paydaşları bir araya toplamış durumda. Tarımın geleceği, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. Bunu hepimiz yakından biliyoruz. Tarımda mekanizasyon ve verimliliğin artması, çiftçilerimizin iş gücünü ve zamanını ve elbette ki kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bu fuarda sergilenen teknolojiler, bizim bu değerlerimize daha hızlı ulaşma anlamında çok çok önemli bir yer tutmakta” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, üreticilerin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceklerini ekleyen Bakan Yumaklı, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı fuar, 12 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.