Cansuyu Derneği Konya Temsilciği tarafından organize edilen programda okullarda öğrencilere çorba, süt ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.KONYA (İGFA) - Bugün Karatay’da bulunan Selahaddin Eyyubi İmamhatip orta okulunda öğrencilerle bir araya gelen dernek yetkilileri öğrencilere çorba ve çikolata ikramlarında bulundular.

Programla ilgili açıklama yapan Cansuyu Derneği Konya Temsilcisi İsmail Tozan: “Bugün çorba programımızın 11. Haftasındayız. Karatay bölgemizde Selahaddin Eyyubi İmamhatip orta okulundayız. Yaklaşık 600 öğrencimize ikramlarda bulunacağız. Cansuyu Derneği Konya Temsilciği olarak bu eğitim öğretim yılı içerisinde yaklaşık 7000 öğrencimize ikramalrda bulunduk. Ramazan ayının öncesinde Kadınhanı, Doğanhisar ve Derbent gibi ilçelerimizde okullarımıza giderek öğrencilerimizle bir araya gelmiştik. Cansuyu derneği olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.