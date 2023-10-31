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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İkinci 500 listesine giren Konyalı firmaları kutladı.KONYA (İGFA) - Konya'nın ekonomik büyümesini destekleyen firmaların elde ettiği bu başarının şehir için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Altay şunları kaydetti:

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 7 Konyalı firmamızın ardından İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesine giren 18 firmamız Konya'nın üretkenlik ve girişimcilik ruhunun en güzel göstergesidir. Konya, sanayi ve ticaretteki bu başarısıyla ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkı sunmaya devam ediyor. Her geçen gün büyümesini sürdüren şehrimizin gelecekte de bu tür başarılarla anılmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu başarıların sürdürülebilir olması için şehri yönetenler olarak bizler de her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. İSO İkinci 500 listesine giren tüm Konyalı firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”