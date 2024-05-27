Bunlar da ilginizi çekebilir

Arı, katıldığı açılış törenlerinde vatandaşlarla sohbet ederek çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler dağıttı.

Her iki işyerinin açılış kurdelesinin dualar eşliğinde kesen Arı, işletme sahiplerini tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Emek Mahallesi Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan “Hair Makeup” isimli erkek kuaförünün ve 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerindeki “ila’ra” adlı kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, iki ayrı işyerinin açılışı gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.