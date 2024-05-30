Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çekimleri Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyünde devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.

Mehmet Uzel / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, TRT 1’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı’nın çekimlerinin yapıldığı Mustafapaşa Köyü’nde dizi setini ziyaret etti.

Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren’in yaptığı ve Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, İsmail Hakkı Ürün, Hakan Boyav, Özlem Conker, Merih Öztürk, Meltem Akçöl, Kenan Ciniviz, Deniz Altan, Ayten Uncuoğlu ve Oğulcan Arman Uslu gibi ünlü isimlerin rol aldıkları dizinin oyuncuları ile buluşan BaşkanArı, set ekibine kolaylıklar ve başarılar diledi.

Set arkasına geçen ve bir sahnenin çekilmesini izleyen Arı, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı dizi ekibine teşekkür etti.

Arı, “Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Dünyanın birçok ülkesinden her yıl milyonlarca turisti konuk eden böylesine önemli bir bölgenin dizi ve sinema filmleri aracılığıyla da gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki tanınırlığının arttırılması bizler için çok önemli. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Arı, daha sonra birlikte fotoğraf çektirdiği dizi ekibine tatlı ikramında bulundu.

Başkan Arı’ya, dizi seti ziyaretinde Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer de eşlik etti.