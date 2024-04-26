Başkan Büyükakın, Gebze çarşıda bulunan 1218. sokak ile 1102. sokakta esnaf ve vatandaşlarla buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. “Yeni dönemde yepyeni yatırımlarımızla Gebze’mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. “Kıymetli vatandaşlarımızın desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Bu onuru bana layık gören tüm Kocaelili ve Gebzeli vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımızla birlikte şehrimizi daha yaşanabilir ve güzel bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünde Gebze’mizin esnafıyla buluştuk. Sokaklarımızı konuştuk, onların taleplerini Zinnur bey ve teşkilatlarımızla birlikte dinledik. İnşallah talepleri ve görülen eksiklikleri tüm ekiplerimizle birlikte tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.

“GÜZEL BİR GELECEK İÇİN BİR KEZ DAHA YOLA ÇIKTIK”

Gebze çarşıda bulunan 1218. sokak ile 1102. sokakta esnaf ve vatandaşlarla olan buluşmasında Başkan Büyükakın’a Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya eşlik etti. Birlikteliklerde esnafı dinleyen Başkan Büyükakın, “Fikir alışverişinde bulunarak şehrimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız. Şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm için çalışmak üzere bir kez daha harekete geçtik. Seçim sonrası da ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın öneri ve destekleriyle daha güçlü adımlar atacağız. Gebzeli hemşerilerimizin ve bölgemizin bizden ne istediğini çok iyi biliyoruz. Bu buluşmalarla da bunu daha da perçinliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak daha güzel bir gelecek için bir kez daha yola çıktık” ifadelerini sarf etti.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKAKIN’A TEBRİK

Vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz 5 yılda Gebze ilçemizi sağlıktan eğitime, ulaşımdan kültür-sanata kadar birçok eser ve hizmetle buluşturduk. Yeni dönemde de hizmet ve eserlerimizle Gebze’mize hizmet edecek, yepyeni kazanımlarla Gebze’mizi buluşturacağız” dedi. Başkan Büyükakın’ın yeniden seçimi kazanmasından dolayı mutluluklarını paylaşan vatandaşlar ise “Bu kente hizmet etme noktasında yeniden seçilmeniz bizleri mutlu etti” diyerek tebrik etti. “Halkımızın desteği için bir kez daha teşekkür ediyorum” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın bu göreve bir kez daha layık görerek şehrin emanetini bizlere vermesi büyük bir onur ve görevdir. Ancak bu görev vatandaşlarımızın desteği ve katkılarıyla taçlanacaktır” ifadelerini sarf etti.

“ÖNCELİK HARİTASI DA ÇIKARMIŞ OLUYORUZ”

Başkan Büyükakın ayrıca, şehre dair önerilere de teşekkür ederek, “Kentimizde hangi projelere önem vereceğimizi ve halkımızın bizden hangi konularda beklenti içerisinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Her talebe ve eksikliğe cevap verecek, çözüm üreteceğiz. Esnafımızın ve vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Sokaklarımızı ve caddelerimizi gezerken esnaflarımızın fikirlerini alarak bir yol ve öncelik haritası da çıkarmış oluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.