Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde sütün önemine dikkat çekti. Yörsan, yenilikçi ürünleriyle Türkiye’nin süt lezzetlerini geleceğe taşıyor.BURSA (İGFA) - Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sütün insan yaşamındaki eşsiz rolünü vurguladı.

Matlı, “Süt, besleyen ve iyileştiren bir mucize. Bu özel günde çiftçilerimiz ve süt endüstrisinin tüm paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Dünya Süt Günümüz kutlu olsun!” dedi.

Yörsan'ın 60 yıllık tarım ve hayvancılık deneyimiyle güçlenerek, kaliteli ve güvenilir ürünlerle damak tadına hitap ettiğini ifade eden Özer Matlı, "Ar-Ge çalışmalarımızla yeni lezzetler sunuyoruz” dedi. Matlı, Yörsan Ar-Ge Merkezi, yakın gelecekte ürün çeşitliliğini 200’ün üzerine çıkarmayı planladığını kaydetti.