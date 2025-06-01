Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türbeönü Çarşılarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya programı kapsamında; AK Parti Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden ve Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşan Bakan Kurum; ayrıca Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile birlikte Türbeönü Çarşılarında esnaflara hayırlı işler diledi.

Her zaman Konya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Mevlana Meydanımız göz kamaştırıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yenilediğimiz iş yerlerindeki esnafımızı ziyaret ettik, çarşıdaki hemşehrilerimizle hasret giderdik. Bizleri her gelişimizde ayrı bir sevgiyle bağrına basan Konya’mıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Sayın Bakanımızla Türbeönü Çarşılarında hemşehrilerimizi ve esnafımızı ziyaret ettik. Hem Türbeönü Çarşılarımızın şehrimize kazandırılmasında hem de her zaman her konuda destek olan bakanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda Konya’mız için aynı kararlılıkla, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.