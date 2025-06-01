Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İDO iş birliğiyle hayata geçirilen Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ülke turizmine önemli katkı sunacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUTTAŞ ve İDO iş birliği ile Fethiye - Rodos deniz otobüsü seferleri Fethiye’den hareketle başladı.

Fethiye-Rodos hattında 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsüyle başlatılan seferlerle, deniz yolu ulaşımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ile İDO iş birliğinde başlatılan 436 kişilik seferlerle, Fethiye-Rodos hattında bugüne kadarki en yüksek yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak.

VİZESİZ RODOS FIRSATI

Seferler Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün düzenlenecek. Sefer süresi tahmini olarak yaklaşık 2 saat sürecek. Fethiye’den 08.30’da, Rodos’tan 17.30’da hareket edilecek. Bilet satışları, 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren İDO’nun resmi internet adresi www.ido.com.tr üzerinden başladı.

Yunanistan’ın yaz sezonunda sunduğu kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk vatandaşları Schengen vizesi almadan Rodos’u ziyaret etme imkânı sunulmuş olacak.

FETHİYE-RODOS DENİZ OTOBÜSÜ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Yolcular, gidiş-dönüş ve tek yön bilet seçenekleriyle farklı fiyatlardan yararlanabilecek. Tarifeye göre, yetişkinler için gidiş-dönüş açık bilet (open return) 85 euro, aynı gün dönüş biletleri ise 70 euro olarak belirlendi. Tek yön bilet almak isteyen yetişkinler ise 45 euro ödeyecek. Çocuk yolcular (6-12 yaş) için gidiş-dönüş açık bilet fiyatı 45 euro, aynı gün dönüş bilet fiyatı 40 euro, tek yön bilet fiyatı ise 35 euro olarak duyuruldu. Bebekler (0-6 yaş) için ise tüm bilet türlerinde ücret sabit tutuldu ve 10 euro olarak belirlendi. Liman vergilerinin bilet fiyatlarına dahil olmadığı bildirildi. Ayrıca kamu çalışanları için indirim uygulanacak.

BAŞKAN ARAS; “FETHİYE-RODOS SEFERLERİ SADECE ULAŞIM ALANINDA DEĞİL, SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA DA İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE YAKLAŞTIRACAK.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geçen yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Bodrum-Didim, Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerini başlattıklarını, Fethiye-Rodos seferlerini de bu yıl başlatarak deniz ulaşımına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Aras; “Etrafı denizlerle çevrili, mavi yolculuğun ilk adresi olan Muğla’mızda denizlerimizi ulaşımda da önemli hale getirdik. Fethiye-Rodos seferleri sadece ulaşım alanında değil, sosyal ve kültürel anlamda da iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak. Vatandaşlarımız özellikle yaz sezonunda Fethiye’mizden Rodos’a günübirlik konforlu yolculuk yapabilecek. Dünya Kenti Muğla’mızı uluslararası arenada tanıtan hizmetlere devam edeceğiz.” dedi.