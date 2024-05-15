Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra ve Derince ilçesindeki mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarlar, Başkan Büyükakın’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, dernek başkanları ve mahalle muhtarları hazır bulundu. Muhtarlar, Başkan Büyükakın’a yeni dönemin mahallelerine hayırlı hizmetlere vesile olması dileğinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçilen muhtarları tebrik etti. Muhtarların, kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün hizmetlerinde muhtarların imzasının olduğunu vurguladı. Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı birimlerin, muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini bekletmeden hızlı bir şekilde yerine getirdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

“Muhtarlarımızdan isteğim; köyünüzde, mahallenizde ihtiyaç sahibi kimse varsa, bize bildirin. Çünkü biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Bu vebali kimse alamaz. O yüzden ihtiyaç sahibi insanları bize bildirin. Biz de Büyükşehir olarak sosyal desteklerimizle gerekeni yapalım. Şehrimizde ve kırsal mahallelerimizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Siz muhtarlarımızdan ricamız, kaçak yapılaşmaya siz de müsaade etmeyin.”

“HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Kocaeli’nin gözbebeği Kandıra’nın tarım konusunda şehre çok büyük katkıları olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte tarıma ve çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Kandıra’nın mahallelerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Altyapı ve köy yolları başta olmak üzere birçok çalışmalarımız var. Tarla ve bahçelere giden yolları genişletiyoruz, düzeltiyoruz. Konforlu hale getiriyoruz. Şehre giden ana yolu ve alternatif yolları süratle hazırlıyoruz. Yazın yoğun olan trafiği rahatlatmak için çalışmalar planlıyoruz” ifadelerini kullandı.