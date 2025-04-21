Kocaelispor taraftarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a şampiyonluk kutlamasında da büyük sevgi gösterisinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Süper Lig’e şampiyon olarak çıkan Kocaelispor’un şampiyonluk kutlama programında taraftarın büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.

Kocaelispor 16 yılın ardından büyük özlemi sonlandırarak Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmayı başardı. Bu başarıya büyük emek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, taraftarın gönlünde taht kurdu. Kocaelispor’un İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği kutlama programında Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a büyük bir sevgi gösterisi vardı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ALKIŞLANDI

Alanı dolduran binlerce taraftara üstü açık otobüsten seslenen Başkan Büyükakın, “Süper Lig’de de birlikte başaracağız” derken, alanı dolduranlar konuşmayı alkışlarla destekledi. Kocaelispor’un en zor günlerinde bile takımın yanında olan Başkan Büyükakın, taraftardan büyük sevgi gösterisi gördü, “Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız” diyerek bir kez daha takımın her zaman yanında olacağının mesajını verdi.