İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de kitapseverlerin yoğun katılımına sahne oldu. İzmirliler hem kitap aldı hem de imza günleri ile yazar söyleşilerine katıldı.İZMİR (İGFA) - Her yaştan ziyaretçinin yer aldığı fuarda çocuklar ise sahne etkinliklerinde eğlencenin tadına vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 18-27 Nisan tarihleri arasında “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de dolup taştı. Sıcak havayı fırsat bilen kitapseverler, pazar gününü kitaplarla iç içe geçirdi. Çok sayıda yayınevi standı ve sahaflardan kitap alan yurttaşlar, onlarca yazarın imza günü etkinliği ve söyleşi programına da katılma imkânı buldu. Sahne etkinlikleri ise çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocuk tiyatrosu ve sihirbaz gösterilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası'nın konseri büyük ilgi gördü. Yazar söyleşileri kapsamında Orhan Beşikçi, Basmane ve çevresi üzerine İzmirlilerle sohbet etti.

Menekşe Altı Etkinlik Alanı'nda söyleşiye katılan Beşikçi, "Sohbetlerle Basmane ve Çevresi" konusu üzerine konuştu. Basmane’nin pek çok arkeolojik değere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Beşikçi, bölgede yer alan arkeolojik çalışmalar ve tarihi yapılar hakkında bilgi verdi. Basmane Garı’nda yıllardan bu yana restorasyon çalışması yapıldığını kaydeden Beşikçi, “Şu an gar üzerinde sarı bir renkle karşı karşıyayız. Basmane Garı’nda yaşanmışlıklar var. Üst kata otel yapılacağı endişemiz devam ediyor ama bizim için Basmane Garı hiçbir şekilde otel olmamalı. Basmane Garı Devlet Demiryollarının rahatlıkla bir müzesi haline getirilebilir" önerisinde bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR'İN ÇALIŞMASI BASMANE’YE CAN SUYU OLACAK"

Basmane bölgesindeki Altınpark kazılarının 2007 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Beşikçi, "Orada bir Arkeopark yapılması düşünülüyordu. Projeleri hazırlandı, koruma kurularından izin de alındı ama Arkeopark maalesef gerçekleştirilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çalışma içinde olduğunu biliyorum. Gaziler Caddesi üzerinde Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Şu anda restorasyon hazırlanıyor. Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması kent kültürüne çok önemli mekânlar olarak kazanılacak ve Basmane’ye can suyu olacak” dedi.

Anafartalar Caddesi'nin antik dönemden günümüze medeniyetlerin bir geçidi olduğunu vurgulayan Beşikçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "10 Eylül 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de geçmiş olduğu cadde, maalesef bugün hak ettiği yerde değil ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Anafartalar Caddesi'nin Çorakkapı ve Mezarlıkbaşı arasında bir restorasyon çalışmasının başlayacağı müjdelendi. Biz de sabırsızlıkla Anafartalar Caddesi'nin restore edilmesini ve oradaki tarihi yapıların ön plana çıkmasını istiyoruz."

TARİHİ YAPILARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI AKTARDI

Yeşildere üzerinde antik dönemden kalma tarihi köprü hakkında da konuşan Beşikçi, "O tarihi köprü yıllardan beri başka bir köprünün altında kaldığı için İzmirliler tarafından algılanamıyor. 2 bin yıldan beri var olan köprü bilinmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bu köprünün önemini ilettim. Başkan da çok ilgi gösterdi. Sanıyorum ilgili birimler tarihi Roma köprüsünü ortaya çıkarmak için bir çalışma başlattı. Halkapınar Gölü'müz kurumuş vaziyette. Bu göl yeniden hayata geçirilebilir. Bu konuda da Başkan Tugay irade gösterdi. Halkapınar Gölü'nün tekrar su tutması, gölden Arkeoloji Müzesi'ne taşınmış bazı eserlerin replikalarının oraya konması, Belçikalıların yaptığı su fabrikasının da restorasyonu ile birlikte Halkapınar'da yeniden birlikte olabileceğiz” diye konuştu.

Uray Çeşmesi restore edildi

Mirali Mahallesi'ndeki eski su deposunun su müzesi haline getirilmesi hakkında bilgi veren Beşikçi, "Bu konuda da Başkan Tugay'dan ricacı olmuştuk. O su deposu da restore edilip gezilip görülecek hale gelecek" sözlerine yer verdi. Roma dönemine kadar tarihi geçmişe sahip akar durumda olmayan çeşmelerin olduğunu belirten Beşikçi, "Bu çeşmeleri akar hale getirmek büyük bir kazanç olacak. Mirali Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası çeşmesi vardı. O restore edildi. Bir müjde daha vereyim; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziler Çeşmesi adı ile bilinen Uray Çeşmesi restore edildi" ifadelerini kullandı.