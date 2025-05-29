Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı Kandıra sergisinde bu önemli yapının gücünden bahsetti. Kocaeli’nde yaşayan 400 bin kadının KO-MEK ile temas kurduğunu belirten Başkan Büyükakın, “KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütüdür” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük emek vererek ortaya koyduğu eşsiz ürünlerin yer aldığı sergiler Kandıra ile devam etti.

KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlenen sergi öncesinde, kursiyerler ve ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı.

Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kandıra KO-MEK bağlama eğitmeni ve kursiyerlerinden oluşan müzik grubu, sergi öncesinde Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan konser verdi. Salonu dolduran vatandaşlar, bağlamanın ezgileriyle hem duygulandı hem coştu. Konserin ardından, Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler tarafından sahnelenen Kafkas Dans Gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

KO-MEK’in Kandıra’daki kültürel kalkınmaya katkısından bahseden Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, yerel üretimle ilgili çalışmaları anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da KO-MEK’in katkısından bahsetti.

Başkan Büyükakın, KO-MEK'in şimdiye kadar çok güzel işler yaptığını belirterek, "Hiçbir devlet yoktur ki büyük afetlere tek başına müdahale edebilsin. Ama yapı sivil olarak kenetlenmiş, devlet ile millet bir olmuşsa işler çok daha kolay olur. Kocaeli’nde 2 milyon nüfus var. Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. 1 milyon kadından da 400 bini KO-MEK ile temas kurmuş. Yani KO-MEK bu kentin en güçlü kadın örgütü. Hiç böyle baktınız mı? Siz bir şey yapmak istediğinizde mutlaka yaparsınız. Bu gücü sosyal hayatın diğer alanlarına da yansıtmanızı istiyorum" dedi.

ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ

Daha sonra çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın protokolle birlikte sergilenen ürünleri gezdi.

Ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi alan Büyükakın, kursiyerlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. KO-MEK Kandıra Sergisi, kültür, sanat, eğitim ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren güçlü bir buluşmaya sahne oldu.