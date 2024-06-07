Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını ve çığır açan projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değerine değer katmaya devam ettiklerini ifade etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, alt ve üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “ Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HİZMETLERİMİZ İLE KIRSAL MAHALLELERİMİZİN DE KADERİ DEĞİŞİYOR”

Yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik ve yaptığımız hizmetlerle kırsal mahallelerinin de kaderinin olumlu yönde değiştiriyoruz. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarının artırılması için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Ata tohumları, tıbbı ve aromatik bitkiler ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapılıyor. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştiriliyor. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniliyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL MAHALLELERİN KÖY KİMLİĞİNİ KORUMASI ADINA BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl örnek olan çalışmayla Hasancı köyümüzde alıç ağaçlarını aşıladık. Bunları daha verimli hale getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişecek. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“‘KÖYÜMDE HAYAT VAR’ PROJESİ, TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLACAK!”

‘Köyümde Hayat Var’ Projesi ile gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, uygulamayla Kayseri ve Kocasinan’ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşayacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığı destekleyerek, şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimiz ve gençlerimizin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallenin durumlarına göre kıracın olduğu bölgelerde kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde ayrı ayrı yatırımlar yapmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle bu yıl, pilot uygulamayı Beydeğirmeni’nde başlattığımız ‘Köyümde Hayat var’ Projesi’nde gençleri; çiftçiliğin, ziraatın, hayvancılığın ve tarımın içerisinde yer almalarını sağlayarak, daha fazla genç çiftçilerle beraber, tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Proje sonucunda genç çiftçimiz, daha fazla kazanmakla birlikte daha fazla tarımsal üretime yönelecek. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

“KADIN KOOPERATİFİ, KIRSAL KALKINMADA MODEL OLDU!”

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünler, Kayseri’nin her bir köşesine ulaşıyor. Coğrafi işareti aldığımız ve ülkemizde meşhur olan Yamula patlıcanının üretiminin de topraktan başlayıp hasadına kadar hanım kardeşlerimizin emeği var. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünler, Kayseri’den bütün Türkiye’ye satışı hazır hale geldi. Kayseri’mizin yöresel ürünleri, aç makarna diye tabir ettiğimiz erişte, çorba ve mantı çeşitleri her şeyiyle doğal ürünler, vatandaşlarımızla buluşuyor. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Kadın girişimini desteklemek adına bu kooperatifinde ayrı değeri ve önemi var. Kırsal kalkınmada model olan bu kooperatife her türlü desteğe sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.