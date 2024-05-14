Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Güzelbahçe’de faaliyet gösteren eczacıların 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutladı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe’deki tüm Eczaneleri gezerek günlerini kutlayan Başkan Günay, “Sağlık alanında hizmet vermekte olan eczacıların sadece eczacı olarak değil, aynı zamanda vatandaşların çoğu zaman ilk başvurdukları danışmanlar olarak da önemli bir görevi yerine getiriyor. Eczacıların, ülkenin her köşesinde gece gündüz demeden insanların sağlığı için verdikleri hizmet ile her türlü övgüyü hak ediyorlar. Kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı, pandemi ile mücadele sürecinde özveri ve gayret içerisinde kendi hayatları pahasına insanlara şifa olmak için hizmet verdiler. Bu vesileyle tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü´nü kutluyorum." dedi.

Başkan Mustafa Günay tüm eczacılara çiçek vererek gününü kutladı.