Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.KOCAELİ (İGFA) - Hemşehrileri ile sık sık bir araya gelemeye özen gösteren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, esnafları da iş yerlerinde ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepleri dikkatle dinleyen Başkan Sezer, ilçede devam eden çalışmalar hakkında da hemşehrilerine bilgiler verdi. Başkan Sezer iş yerlerinde ziyaret ettiği esnaflara ise bol ve bereketli kazançlar diledi.

İlçeye hak ettiği projeleri kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getiren Başkan Sezer, yeni hizmetler için hemşehrileri ile istişarenin önemine değindi. Vatandaşlar ve esnaflar ise sürekli halk arasında olmaya özen gösteren Başkan Sezer’e ziyaretleri için teşekkür ettiler.