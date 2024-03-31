İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 5 yıllık yoğun mesaisinin son gününde Buca’da hayata geçirilen Portakal Vadisi’ni ziyaret etti. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla kente kazandırılan Portakal Vadisi’nde konuşan Başkan Soyer, “Portakal Vadisi Bucalıların şehir içerisinde nefes alabilecekleri bir alan oldu. En geç bir ay içerisinde kullanıma açılacak. Bir projenin daha sonuna geldik, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için adaylığı döneminde duyurduğu projelerden biri olan Portakal Vadisi’ni ziyaret etti. Buca’nın Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğündeki 200 bin metrekarelik alan İzmirliler için yeni bir nefes alma noktası oldu. Portakal Vadisi’nin 100 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “En geç bir ay içerisinde Portakal Vadisi İzmirlilerin kullanımına açılacak. Binlerce ağaç, çalı, bitkisel örtü ile Bucalıların nefes alacağı bir alana dönüştürüldü. Seyir terasları, kafeteryalar, şarküteri, restoran gibi birçok sosyal donatı alanları da eklendi. Tınaztepe Kampusu’nün arka kapısıyla bitişik Portakal Vadisi en çok üniversite öğrencileri için cazibe merkezi olacak. Bir projenin daha sonuna geldik, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Cennetten bir köşe İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut arazinin ve dere yatağının topografik yapısını bozmadan bir ekolojik alan yarattı. Ağaçları koruyarak ve yerine yenilerini ekleyerek bir peyzaj tasarımı yaptı. Gece ışıklandırmalarıyla Portakal Vadisi’ni yeni bir cazibe merkezine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, dikilen yüzlerce ağaç, doğal dere ve seyir teraslarıyla Buca’da cennetten bir köşe yarattı.

Günde 6 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılanacak Kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak vadide 23 ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları ile restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 fidan dikildi. Mevcuttaki bin 647 ağaç ile toplam ağaç sayısı yaklaşık 5 bin oldu. Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Dikilen 2 bin 365 yapraklı, 740 ibreli ağaç ve birçok çeşit çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılanacak, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak.

Sürdürülebilir çevre dalında ödül almıştı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi “Sign of the City Awards 2019”un yanı sıra yine 2019'da Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.