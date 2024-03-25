Belediye Başkanı Alper Taban, 18-30 yaş arası gençlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Gençlere yönelik projelerini anlatan Taban, onların sorularını da yanıtladı.BURSA (İGFA) - Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen Gençlik İftarında 18-30 yaş aralığındaki gençlerle bir araya geldi. İnegöl Belediyesi çeşitli kurs, halk dansları ve korolarında görev alan, Nöbetçi Kitaphanelerden faydalanan gençlerin ağırlıkta olduğu gençlik buluşmasında, gençlerin soruları cevaplandı.

BAŞKAN TABAN GENÇLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Pazar akşamı Grand Mavi Düğün Salonunda düzenlenen Gençlik İftarında, Başkan Taban gençlerle yakından ilgilendi. İftar sofrasında gençlerin arasında oturan, yemek boyunca sohbet edip istişarelerde bulunan Başkan Taban, yemeğin ardından da gençlere hitaben bir konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

“SİZLERİN VİZYONUNDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ”

Geçmiş yıllarda da düzenlenen gençlik iftarında, Başkan Taban iftar sonrası sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Gençlerin enerjisini paylaşmak adına bu akşam özel bir organizasyon hazırlandığını kaydeden Taban, “Bu akşam çok kıymetli çalışma arkadaşlarım sizlerle bizi buluşturdular. Geçtiğimiz yıllarda da benzer buluşmalar, iftarlar yapmıştık. Davetimizi geri çevirmeyip bu akşam bizlerle olan siz kıymetli gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ramazan ayınızı da tebrik ediyorum. Sizinle birlikte biz de gençleşiyor, enerjinizle motive oluyoruz. Gelecek adına da sizlerin vizyonundan faydalanmak istiyoruz. Bu akşam da benden ziyade soru cevap şeklinde sizlerin konuşmasını arzu ediyorum” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK PROJELER TANITILDI

Başkan Taban, konuşmasının sonunda yaptığı mini bir sunumla yeni dönemde gençlere yönelik yapılacak proje ve çalışmaları da tanıttı. Ardından soru cevap şeklinde devam eden gençlik buluşmasında İnegöllü gençler şehre dair hayallerini, talep ve önerilerini, merak ettiklerini Başkan Taban’a sorma fırsatı buldu.