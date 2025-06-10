Bilecik Pazaryeri'nde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı'nda ameliyat olan Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı'yı ziyaret etti. Tekin, gazilere minnettarlığını ifade ederken, Nalcı ve ailesi de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde anlamlı bir bayram buluşması yaşandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla bel fıtığı ameliyatı geçiren Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı’yı evinde ziyaret etti.

Sarıdayı köyünde ikamet eden ve bir süre önce ameliyat olan Gazi Rıza Amca, Başkan Tekin’in ziyaretiyle büyük moral buldu. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey’de hazır bulunurken, Başkan Tekin, “Bu topraklar için fedakârlık yapmış kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bayramda onların yanında olmak, hem bizim görevimiz hem de gönül borcumuz,” ifadelerini kullandı.

Gazi Rıza Nalcı ve ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin’e teşekkür etti.