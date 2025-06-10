Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Minik Eller Renkli Hayaller’ etkinliğine katılan çocuklar, önce anlatılan hikayeleri dinledi, ardında da hayal dünyalarına göre bu hikayeleri resmetti.BURSA (İGFA) - Hayal gücünü harekete geçiren bu etkinlik, miniklere hem eğlenceli hem de yaratıcı bir atmosfer sundu. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen ‘Minik Eller Renkli Hayaller’ etkinliğine katılan çocuklara, ilk olarak eğitmenler tarafından birbirinden güzel hikayeler anlatıldı.

Büyük bir keyifle anlatılan hikayeleri dinleyen çocuklar, daha sonra hayal güçlerini kullanarak anlatılan hikayeleri resmetti. Çocukların sosyal becerilerini erken yaşta geliştirmek, mahalle kültürünü pekiştirmek ve oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen bu etkinlik, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken, eğlenceli ve yaratıcı bir atmosfer sundu. Çocuklar, çizdikleri resimler ile unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik süresince öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdikleri gözlendi.