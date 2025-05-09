İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanına yaymak için kararlı adımlar attıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun düzenlediği Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı’nda konuşma yaptı.

İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Tugay, program öncesi üretici kadınların stantlarını ziyaret etti.

Başkan Tugay, İzmir’in eşitlik, özgürlük, demokrasi ve cumhuriyet değerleriyle tanındığını vurguladı.

“Bu değerleri taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz" diyen Başkan Tugay, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanına yaymak için çalışıyoruz. Kadın Dostu Kent unvanına sahip İzmir’de, kadınların sağlık, eğitim, istihdam ve kent yaşamında eşit haklara sahip olması için hem sahada hem de geleceğe yönelik projeler üretiyoruz” dedi.

Başkan Tugay, kadın odaklı çalışmaları sıraladı:

“ESHOT’ta 200’ün üzerinde kadın şoförümüz var, 120 kadın şoför adayı eğitimde. Örnekköy, Kadifekale, Hatay ve Agora’da Kadın Dayanışma Merkezlerimizde ücretsiz hukuki, psikolojik ve sosyal destek sunuyoruz. Şiddet mağduru kadınlar için iki sığınma evi ve bir geçici barınma evimiz var. Mahalle Bostanları ile kadınların üretime katılımını teşvik ediyoruz. Dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimleriyle kadın kooperatiflerini destekliyoruz. İzmir 95 Projesi ile 0-3 yaş çocuklarının gelişimine ve annelere rehberlik sağlıyoruz.”

Kurum içinde cinsiyet eşitliği eğitimlerini zorunlu hale getirdiklerini belirten Başkan Tugay, "Meslek Fabrikası’nda 15 ilçede 215 branşta ücretsiz kurslar açtık. 10 binin üzerinde kişi yararlandı, bunun 8 bin 500’ü kadın. İstihdamı Geliştirme Birimi ile yüzlerce kadına iş sağladık” dedi. Ayrıca, Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi öncesi Kadın Çalıştayı düzenlediğini hatırlatan Tugay, “İzmir, kadınların sosyal, iş ve siyasal yaşamda varlığını güçlendiren bir kent. Bu mirası daha ileri taşımak için çalışıyoruz” dedi.