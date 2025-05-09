Sivas Belediyesi, 2025 Kurban Bayramı için Kurban Pazarı’nı Kovalı Mevkii’nde kuracak. Modern ve güvenli bir ortam sunacak pazar için başvurular 12 Mayıs’ta başlıyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, 2025 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Pazarı hazırlıklarına devam ediyor.

Bu yıl pazar, Sivas-Kayseri Karayolu’nun 20. kilometresindeki Kovalı Mevkii’nde hizmet verecek. Daha önce canlı hayvan ve ot borsası olarak inşa edilen ancak atıl durumda olan tesisler, modern, temiz ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla Kurban Pazarı’na dönüştürülecek.

Kurban Pazarı’nda yer almak isteyenler için başvurular 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mayıs Salı günü saat 17.00’de sona erecek.

Başvuru dilekçeleri Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden alınabilecek. Çadır ve padok yerleri için kura çekimi, 21 Mayıs Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. Çadır yerleri saat 14.00’te, padok yerleri ise saat 15.00’te belirlenecek. Kurbanlık satışları ise 22 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

Vatandaşların bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak için önümüzdeki günlerde Kovalı Mevkii’ne otobüs seferleri düzenlenecek.