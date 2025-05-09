Geleceğin çevre elçileri atıkların dönüşüm süreçlerini yerinde inceledi Geleceğin çevre elçileri atıkların dönüşüm süreçlerini yerinde inceledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatani görevine uğurlanan gençler için hazırladığı’ En büyük asker bizim asker ‘adlı sosyal destek programını hayata geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Proje kapsamında ayrıca, askerlerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yemin törenine katılacak birinci derece yakınları ile dede ve ninesi dahil olmak üzere toplam 4 kişiye kadar kişi başı otobüs bilet ücreti ve 750 TL yemek ücreti veriliyor.

YARARLANMA ŞARTLARI

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor;
• T.C. vatandaşı olmak,
• Denizli il sınırları içinde ikamet ediyor olmak,
• Bedelli askerlik yapmıyor olmak,
• Sülüs belgesini almış olmak,
• Hane gelirinin toplamda iki asgari ücreti geçmemesi,
• Haneye ait mesken kaydı bulunmamalı; varsa 150 m²’yi geçmemeli ve yapı kullanım izin belgesi mutlaka sisteme yüklenmeli,
• Hane içinde binek, iş makinesi, traktör gibi araç kaydı bulunmamalı; varsa en fazla 2020 model ve üzeri olmamak koşuluyla 1 araç kabul edilecek,
• Eksik veya gerçeğe aykırı belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Başvuruların sadece https://cbs.denizli.bel.tr/askercanta/ adresinden online sistem üzerinden alındığı hatırlatıldı. Şartları karşılayan başvuru sahiplerine yönelik asker çantalarının dağıtımına başlandı. Vatandaşların teslimatlar için sistem üzerinden yönlendirmeleri takip etmeleri önem arz ediyor

Kaynak: İGF