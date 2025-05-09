Kocaeli'de Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği Anne Çocuk Atölyesi’ne katılan çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları hediyelerle Anneler Gününü kutladılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliği, Anıtpark’ta renkli görüntülere sahne oldu.

Anneler Gününe özel düzenlenen Anne Çocuk Atölyeleri etkinliği, anne ve çocuklarına keyifli bir gün yaşattı. Birbirinden keyifli atölyelere katılan çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları hediyelerle annelerinin Anneler Gününü kutladılar. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maharetli çocukların elleriyle yaptıkları hediyeleri dikkatle inceleyerek, annelerinin Anneler Gününü tebrik etti.

BİRBİRİNDEN GÜZEL HEDİYELİKLER ÜRETTİLER

Etkinlikte; keçe sabun atölyesi, anne çocuk el baskı atölyesi, çanta el baskı atölyesi, anahtarlık atölyesi, anneme notum var atölyesi ve sürpriz atölyelerde anneler ve çocukları birlikte üretip eğlendiler. Birbirinden güzel ürünler üreten anneler ve çocukları, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.