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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mutfağın yıldızlarını buluşturan Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’23, GastroAntalya’nın açılışına katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da 2010 yılında kurulan ve yurtdışında Türk mutfak kültürünü tanıtmayı hedefleyen Akdeniz Şefler Kulübü Derneği’nin (ASKDER) 4’üncüsünü düzenlendiği GastroAntalya, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Mutfağın yıldızlarını buluşturan etkinlik 18 Kasım’a kadar devam edecek. Başkan Uysal da 800’ü yurtdışından olmak üzere2 bin 500’den fazla yurtiçi şefin katıldığı GastroAntalya’nın açılışında yer aldı. Uysal, bu yıl 40 bin kişinin ziyareti beklenen, atölyeler ve yarışmalarla devam edecek etkinliğe katılan şeflerle bir araya geldi.

Başkan Uysal, 27-28 Ocak’ta gerçekleştirecekleri 6’ncı Yörük Çalıştayının temasının Yörüklerde yemek kültürü olacağını söyledi.

Uysal, Türkiye’nin dört bir yayından dernekler ve akademisyenlerin katılacağı çalıştayda dövme buğday ve keçi etiyle yapılan keşkeğin de ayran yapmaya, tereyağı çıkarmaya yarayan tuluğun da yer alacağını belirtti.