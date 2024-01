Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde vatandaşla buluştu.Mersin (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Köselerli ve ardından da Tarsus ilçesine Atalar Mahallelerini ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Başkan Seçer’e ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Belediye Meclis üyeleri, bölge mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları eşlik etti.

SEÇER: “OY VERMEYENLER KÖYLERİN YOLLARINDA KARŞILIYOR”

İlk olarak Köselerli Mahallesi’ni ziyaret eden Seçer, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Buluşmada konuşan Seçer, 2019 seçimleri öncesinde siyasi rakiplerinin kendisi hakkında kara propaganda yapıp ‘O kendisine oy vermeyen mahallelere hizmet götürmez’ söyleminde bulunduklarını hatırlatarak, “5 yıllık Belediye Başkanıyım. Bana ‘En fazla nereye gittiğin zaman keyif alıyorsun?’ diye sordukları zaman, ‘Mut’a, Gülnar’a, Anamur’a, Aydıncık’a, Bozyazı’ya, Silifke’ye, Çamlıyayla’ya, Erdemli ‘ye gittiğim zaman vatandaşların ilgisinden daha çok keyif alıyorum’ diyorum. Çünkü benim kendilerine hizmet yapmayacağımı, sadece bana oy verenlere hizmet vereceğimi zannettiler. Oysa baktılar ki durum böyle değil, hizmet yapıyor. Onun için ben oralara gittiğim zaman vatandaş ‘Oy vermedim’ diyor ama hizmet gördüğü için köylerin yollarında karşılıyorlar” dedi.

“BEN VAZİFEMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIYORUM”

Mersin’de her noktaya ve kesime eşit hizmet götürdüklerine dikkat çeken Seçer, bu hizmetlerin halk nezdinde yüksek memnuniyetle karşılık bulduğunu kaydetti. Seçer, “Mersinliler ‘Bizim belediye başkanımız ayrımcılık yapmaz’ diyor. Hepimiz insanız. Mersin göçlerle kurulmuş, büyümüş bir kent. Biz; ‘Bu Türkmen bu Alevi, bu Sünni, bu Kürt, bu Türk’ dediğimiz noktada bu işin altından kalkamayız. Bizim önderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizim bayrağımız tek vatanımız tek. Atatürk ‘Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır’ demiş. Ben vazifemi en iyi şekilde yapıyorum” diye konuştu.

“BURALAR HIZLA GELİŞECEK, TİCARET CANLANACAK”

Mersin’in tarım, sanayi ve üretim kenti olduğuna vurgu yapan Seçer, konuşmasının devamında inşaatı devam etmekte olan Lojistik Merkezi ve bu merkezin bölgeye kazandıracakları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Lojistik Merkezi ile birlikte bölgenin gelişimini artıracağını belirten Seçer, “Buradan ürünler satılıyor. Üretim yapanın ırkı, dili, dini yok. Biz herkese saygılıyız. Bu memlekette taş üstüne taş koyana saygı duyuyoruz. Buralar hızla gelişecek, ticaret canlanacak. Organize Sanayi Bölgesi buraya son derece yakın. Yakın bir tarihte her adım başı bir sanayi tesisi, bir depo alanı bir iş alanı olur. Artık bu bölgelerde lojistik, depolama, sanayi, küçük sanayi ve yeni iş alanları yavaş yavaş oluşmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY VATANDAŞLARIM İÇİN”

Yapılan tüm hizmetlerin vatandaşların daha kaliteli ve kolay bir yaşam sürmesi adına gerçekleştirildiğinin altını çizen Seçer, “Her şey vatandaşlarım için. Bu kimliği taşıyan herkes bizim yurttaşımızdır. Biz ayrımcı değiliz. Biz kardeşiz. Her şeyden önce birbirimizi ayırmayacağız. Bizim başka vatanımız yok. Bizim çocuklarımızın gidip yaşayacağı başka bir Türkiye yok. Biz bu ülkeye aitiz, sonuna kadar da sonsuza kadar da buradayız. Ayrım yapmadan koruyacağız” sözlerine yer verdi.

“BU RAMAZAN’DA DA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Seçer, Refakatçi Evi Dosthane hizmetini anlatarak, merkeze hastane için gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşların kalabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili her türlü konuda vatandaşların Alo 185’ten yardım alabileceklerini söyleyen Seçer, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her yıl olduğu gibi bu yıl da koli desteğinde bulunacaklarını belirtti.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR, TÜRKİYE’NİN SAYGIN BİR BELEDİYESİDİR”

Pandemi döneminde ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Seçer, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde de tüm bölgeye yardım gönderirken Mersin’e gelen depremzedelere de kucak açtıklarını söyledi. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyenizle gurur duyabilirsiniz. Türkiye’nin saygın belediyesidir. Bu belediye güçlüdür, vizyonludur ve kapsayıcıdır. Belediye başkanınız da belediyenin çalışanları da asla ayrımcılık yapmaz. Biz halkın içindeyiz” dedi.

“EN BÜYÜK SERVETİMİZ VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ”

Verilen oya göre değil ihtiyaca göre hizmet yaptıklarını kaydeden Seçer, bir muhtardan gelen ‘Büyükşehir ve MESKİ’nin hizmetlerden memnunuz’ cümlesine ise, “Bizim en büyük servetimiz işte bu. Yaptığımız hizmetlerden sonra bize teşekkür edilmesi, memnuniyetin yüksek sesle dile getirilmesi, başka bir beklentimiz yok. Oy verirsiniz vermezsiniz, hepiniz yurttaşımızsınız, kardeşimizsiniz. Biz oy vermedi diye vatandaşımıza gönül koymayız. Herkesin siyasi görüşüne katılırız, katılmayız ama vatandaşlığına ve onların talebine saygı duyarız” ifadelerine yer verdi.

“OVAYA DA SAHİLE DE HİZMET YAPTIK”

Dağlık bölgelere ve orada yaşayan Yörüklere de hizmet götürdüklerini anımsatan Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ başta olmak üzere tarımsal alanda verdikleri destekleri anlatarak, “4 yılda toplam 6 bin küçükbaş hayvan dağıttık. Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağıttık. Şu ana kadar 300 kilometreye yakın sulama borusu desteği yaptık. Fide, fidan desteği yaptık. Zeytin boylama makinesinden dal parçalama makinesi destekleri gönderdik. Kırsal mahallelerde her isteyen muhtarıma kadınlar için hamur yoğurma makinesi gönderdim. Ovaya da sahile de hizmet yaptık” dedi.

Her yere kaliteli hizmet götürdüklerini ifade eden Seçer, “Biz böyle çalışıyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışımızı da devam ettireceğiz” ifadelerini kullanarak, yaklaşan seçimleri hatırlattı. Seçer, şöyle devam etti:

“Ben vatandaşımdan, Mersinli hemşehrimden eminim. Mersinli hemşehrim emeğe saygılıdır, ahde vefayı, eğriyi doğruyu bilir. Ben inanıyorum ve güveniyorum. Parti ayrımı yapmadan sandık başına gidecek, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Vahap Seçer’e oy vereceğini düşünüyorum. Tarsus’tan da eminim. Sandığa gidip Tarsus Belediyesi’nde Ali Boltaç’a oy vereceklerdir”

“Bu bölgede kanalizasyon sorunu tarihe karışacak”

Ardından Atalar Mahallesi’nde vatandaşla bir araya gelen Seçer, her mahalleye olduğu gibi Atalar Mahallesi’ne de eşit bir hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Seçer, mahalle muhtarının çocuklar için istediği basket sahası talebini en kısa zamanda yerine getireceklerini söyledi. İçmesuyu şebekesinin yenilenmesine dair konuşan Seçer, “Burada yüksek katlara su çıkma sorunu vardı, çözüldü. Kanalizasyon çalışmaları başlayacak, şantiye kuruldu, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde Atalar, Köselerli, Bahşiş, Çataltepe, Yeşilkuyu Mahallelerinde artık fosseptik, vidanjör, taşma gibi dertler bitecek. Bu bölgede kanalizasyon sorunu tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.

“PAMUKLUK İÇİN ŞU ANDA ARITMANIN İHALESİNE ÇIKIYORUZ”

Bölgede bazı mahallelerin Berdan’dan içme suyu alabildiğini bazılarınınsa alamadığını söyleyen Seçer, su sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarının müjdesini vererek, “Biz Pamukluk’u devreye aldığımız zaman artık tüm Tarsus ovasına Berdan suyunu vereceğiz. Mersin merkezdeki nüfusun su ihtiyacının yüzde 85’ini Tarsus’tan alıyoruz. Şu anda arıtmanın ihalesine çıkıyoruz. 80 milyon Avro. Yani 2.5 milyar TL. Bunun 56 milyon Avrosunu yani 1 milyar 700 milyon TL’lik kısmına hibe bulduk. Avrupa Bankası bize deprem fonundan verdi” dedi.

“İKİNCİ 5 YILDA DAHA GÜZEL İŞLER OLACAK”

Mersin’in önemli bir kent olduğuna, Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli bir belediye olduğuna vurgu yapan Seçer, “Zengin, güçlü, aklı yerinde, çalışanları işi biliyor, çalışkan, başkanları da çalışıyor; gecesini, gündüzüne katıyor. Yapmadığımız bir şey var mı, onu da yapalım. Her türlü imkânı kullanıyoruz. Biz rahatız. Onun için de ağzımız dolu dolu konuşuyoruz. İkinci 5 yılda daha güzel işler olacak” ifadelerine yer verdi. İlk 5 yılda zorluklar yaşadıklarını ve atlattıklarını sözlerine ekleyen Seçer, “Zorlukları aştık. Şimdi kasa düzene girdi. Sorun yok, herkes bizimle iş yapıyor. Bizim sözümüzün sağlam olduğunu yüklenici firmalar biliyor. Güzel bir yönetim sergiledik. İkinci 5 yılda hizmet katlanarak devam edecek” diye konuştu.

KIŞ: “VAHAP BAŞKANIMIZIN TÜRKİYE’NİN TARİHİNE GEÇECEK ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARI VAR”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların vatandaşları ne kadar zorladığını vekil olarak her yerde dile getirdiğini ifade etti. Kış, “Neyse ki Türkiye genelinde CHP’li belediyelerimiz var. Hepiniz biliyorsunuz ki Vahap Başkanımız 5 yıldır Mersin’de Türkiye’ye örnek olacak bir sosyal belediyecilik gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihine geçecek çok güzel çalışmaları var. Çiftçiyi, işçiyi, emekliyi, kadını, genci, yaşlıyı; hiç kimseyi unutmadan her birinin sorununu kendi derdi olarak gören bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var” dedi.

BOLTAÇ: “ VAHAP BAŞKANIMIZ, BİZİ ALNIMIZ AÇIK GEZDİRİYOR”

Meclis Üyesi ve CHP Tarsus Belediyesi Başkan Adayı Ali Boltaç, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle gurur duyduğunu belirterek, “Bizlerin Mersin’in Anamur’dan Yenice’ye kadar her yerde göğsümüzü dik, alnımızı açık, başımızı dik gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir teşekkürü borç biliyorum. Burada yaklaşık 3 bin 100 metrelik bir asfalt çalışması gerçekleştirildi. Belediyeler her zaman mikro organizma gibidir. Her zaman yeni bir yenilik yapmak gerekir. ‘Yaptık bitti’ diye bir şey yok. Yeni yapacağımız hizmetlerle de projelerle de Mersin’de Vahap Seçer Başkanımızla Tarsus’ta da Ali Boltaç’la yola devam edeceğiz” dedi.

Köselerli Mahalle Muhtarı Nedim Bozoğlu ve Atalar Mahallesi Muhtarı Özkan Gül, mahalleleri için taleplerini Seçer’e iletirken daha öncesinde yapılan hizmetler dolayısıyla da teşekkür etti.