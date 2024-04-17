Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayram dönüşü ilk mesai gününde sahada ve belediye hizmet binasında görevli personelle bayramlaştı. Başkan Yalçın, emekleri için personele teşekkür ederken, “Güzel güzel işler yaptık. Hep de ilkleri yaptık.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın, ilk olarak sahada görev yapan çalışanlarla Mevlana Mahallesindeki Teknik Birimler Şantiyesinde bir araya geldi.

Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de katıldığı programda Başkan Yalçın, “Ellerinize sağlık. Allah razı olsun.” diyerek sözlerine başladı.

“KARNEMİZ YAPTIĞIMIZ İŞLERİMİZ”

Başkan Yalçın, “Hepinize öncelikle üstün gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. 5 yıl önce göreve birlikte başladığımızda ‘5 yıl sonraki seçimler Allan izin verirse bugünden başlıyor’ demiştik. Seçimler insanların karnesidir. Bizim karnemiz de yaptığımız işlerimizdir. Sizlere sadece belediyemizin yaptığı işleri anlatmanız yeter demiştik. Şükürler olsun yine beraber çalışmaya devam edeceğiz. İlk önce şantiyede sahada çalışan arkadaşlarımızla bayramlaşalım sonra belediye hizmet binasında bayramlaşırız dedik. Cenabı Allan sevdiklerinizle sağlıkla nice bayramlara eriştirsin. Bayramınız mübarek olsun.” diye konuştu.

“SAYESİNİZDE VATANDAŞLARIMIZDAN TEŞEKKÜR ALDIK”

“Güzel güzel işler yaptık. Hep de ilkleri yaptık.” diyen Başkan Yalçın, “Mesela engelli araçları bakım onarım atölyesi, olay yeri inceleme, şeffaf oda gibi. Bunlarla ilgili hep teşekkür aldık. Bu teşekkürleri size iletiyorum. Bu buluşmamız hem size teşekkür hem de bayramlaşma oldu.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından personelle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Daha sonra belediye hizmet binasına geçen Başkan Yalçın, burada da birimleri gezerek personelin bayramını tebrik etti.