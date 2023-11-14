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Kasım ayı meclis toplantısını takip eden SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, “Sizler ülkemizin geleceğine yön verecek, çok başarılı projelere, çalışmalara öncülük edeceksiniz. İnanıyorum ki birçoğunuz milletimize, memleketinize hizmet makamlarında olacak, ülkemizin yarınlarına imzanızı atacaksınız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerini makamında ağırladı. Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı takip eden öğrenciler, daha sonra Sakarya için tarihi bir nitelik taşıyan ‘raylı sistem’ projesinin protokol törenine tanıklık ettiler. Başkan Yüce’den Sakarya’ya dair bilgiler alan öğrenciler, Başkan Yüce’ye teşekkür ederek ayrıldılar.

Geleceğin yöneticileri sizler olacaksınız

‘Öğrenci Dostu Şehir Sakarya’ için ilk günden bu yana çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Yüce, “Sizler ülkemizin geleceğimize yön verecek olan bireylersiniz. Sadece Sakarya değil, tüm Türkiye’de çok başarılı projelere, çalışmalara öncülük edeceksiniz. Genç kardeşlerimizin başarıları ülkemizin geleceği için çok değerli ve önemli. İnanıyorum ki birçoğunuz milletimize, memleketinize hizmet makamlarında olacak, ülkemizin yarınlarına imzanızı atacaksınız” dedi.

Büyükşehir her zaman arkanızda

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mızdan yetişen birçok başarılı insan var. Sizler de şimdiden gelecekte ‘ne yapabilirim’ sorusunu çözmeye başlamalısınız. Bizim gençlik yıllarımızda ki yoğun çalışma aşkını yeni nesil tüm öğrencilerimizin gözlerinde görebiliyorum. Bu şehir, bu ülke, bu vatan sizin sayenizde daha başarılı olacak. Bizim sizler için yapacağımız en iyi şey çalışmaya, üretmeye ve sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmeye devam etmek olacak. Sakarya Büyükşehir olarak Sakarya’da öğrenim gören her bir öğrencimizin destekçisiyiz” dedi.